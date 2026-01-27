Костюк – про відновлення після травми: Крок за кроком повертаюся назад

Друга ракетка України Марта Костюк розповіла, що 26 січня розпочала інтенсивний процес відновлення після отриманої травми у першому колі Australian Open-2026.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в instagram.

Костюк виклала спільне фото із чотирилапими друзями, а її нога була в ортезі.

"Після травми, отриманої на корті, в ці дні головне – терпіння. Вчора я розпочала інтенсивний процес відновлення, і я буду разом з вами на шляху до повернення", – написала Марта.

Українка підвернула ногу у матчі проти Ельзи Жакмо, програвши представниці Франції. Через травму Марта була змушена знятись із парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Нагадаємо, що на AO-2026 свій шлях продовжує Еліна Світоліна. У чвертьфіналі вона здолала у двох сетах американку Коко Гофф. Світоліна вперше зіграє у півфіналі Australian Open, де зустрінеться із першою ракеткою світу із Білорусі Аріною Сабалєнкой.