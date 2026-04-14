Костюк – про виступ у Руані: Раніше я не була першою сіяною на турнірах WTA

Друга ракетка України Марта Костюк (28) у флешінтерв'ю на корті прокоментувала свою перемогу на старті турніру серії WTA 250 у французькому Руані.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"З авжди непросто грати, коли французька публіка вболіває не за тебе. Але сьогодні, як на мене, атмосфера була дуже гарною і підтримку отримували ми обидві. Дякую вам усім, що прийшли. Дякую за підтримку", – сказала Костюк.

Марта розповіла про свої відчуття від того, що вперше в кар'єрі отримала перший номер посіву на турнірі WTA.

"Це безумовно новий статус для мене. Здається, я ніколи раніше не була першою сіяною на турнірах WTA. Я підходжу до всього матч за матчем, як завжди. Я маю вищий рейтинг, ніж інші тенісистки тут, тож, звісно, від мене очікують перемоги в кожному матчі. Але турнір зовсім не простий, тут усі дуже сильні тенісистки. Я дуже щаслива і вдячна за можливість бути в такій позиції. Дуже рада бути першою сіяною. Я багато років працювала заради цього, тому, безумовно, насолоджуюся цим".

