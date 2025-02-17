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Костюк вийшла у друге коло турніру в Дубаї

Станіслав Матусевич — 17 лютого 2025, 12:05
Марта Костюк
Марта Костюк
Jimmie48 tennis photography

Марта Костюк (21) обіграла чешку Катерину Синякову (58) у першому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Українка здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:4 за 1 годину 19 хвилин.

Костюк впевнено розпочала зустріч, одразу повівши 3:0. До кінця першого сету Марта не дала шансів суперниці на зворотній брейк, вигравши 6:3.

А ось у другій партії на корті точилася рівна боротьба. Спершу українка за рахунку 2:3 на своїй подачі відіграла одразу 5 брейк-пойнтів. Наступні три гейми неодмінно завершувалися брейками спортсменок, два з них зробила Костюк. При подачі на матч Марта знову стикнулася з проблемами, проте змогла завершити гру на свою користь.

Костюк за гру 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку її суперниці 3 ейси, 5 помилок на подачі та 1 брейк.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Перше коло, 17 лютого

Марта Костюк (Україна) – Катерина Синякова (Чехія) 6:3, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному колі Костюк зіграє проти Софії Кенін (56, США).

Нагадаємо, що напередодні до другого раунду змагань у Дубаї вийшли українки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Дубай Марта Костюк WTA 1000 Катерина Синякова

Марта Костюк

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