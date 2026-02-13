Фаворитки вилетіли: на турнірі в Досі визначилися всі півфіналістки

Визначилися всі півфіналістки турніру серії WTA 1000 у катарській Досі. Ними стали: Марія Саккарі (52, Греція), Кароліна Мухова (19, Чехія), Альона Остапенко (24, Латвія) та Вікторія Мбоко (13, Канада).

Не знайшлося місця у півфіналах одразу двом представницям топ-3 світового рейтингу. Полька Іга Швьонтек (2) несподівано програла Саккарі з рахунком 6:2, 4:6, 5:7. Чемпіонка Australian Open Єлена Рибакіна (3, Казахстан) також у трьох сетах поступилася 19-річній канадійці Мбоко – 5:7, 6:4, 4:6.

Саккарі у півфіналі зустрінеться з Муховою. Чешка вибила з турніру кривдницю Еліни Світоліної росіянку Анну Калінскую (28) – 6:3, 6:4. У попередніх матчах Мухова обіграла Саккарі у чотирьох зустрічах з п'яти.

Мбоко надалі протистоятиме Остапенко. Латвійка завершила казку на турнірі "лакі-лузерки" Елізабетти Коччаретто (57, Італія), перемігши її з рахунком 7:5, 6:4. Півфіналістки раніше одна проти одної не грали.

Півфінальні пари турніру в Досі

Вікторія Мбоко (Канада) – Альона Остапенко (Латвія)

Кароліна Мухова (Чехія) – Марія Саккарі (Греція)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 13 лютого.