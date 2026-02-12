Рибакіна слідом за Швьонтек сенсаційно вилетіла у чвертьфіналі турніру в Досі
Третя ракета світу Єлена Рибакіна не змогла подолати чвертьфінал турніру серії WTA 1000 у катарській Досі, сенсаційно поступившись представниці Канади Вікторії Мбоко (13).
Зустріч завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 6:4.
Казахстанська тенісистка реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів, 11 разів подала навиліт та допустила 1 подвійну помилку.
Раніше свій чвертьфінальний матч програла і друга ракетка світового рейтингу Іга Швьонтек, яка поступилася грекині Марії Саккарі (52).
Зазначимо, що Іга та Єлена залишалися останніми фаворитками турніру.
Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Чвертьфінал, 12 лютого
Вікторія Мбоко (Канада) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 7:5, 4:6, 6:4
Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна (9) напередодні поступилася Калінскій у матчі третього кола змагання в Катарі.