Світоліна зізналася, що після перемог на US Open обирає пиво, а не знаменитий коктейль турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна взяла участь у невеликому бліці від WTA, присвяченому US Open та Нью-Йорку.

Українська тенісистка просто посеред однієї з нью-йоркських вулиць отримала картки з різними питаннями та мала максимально швидко оцінити найвідоміші символи міста й атмосферу останнього турніру Grand Slam сезону. Відповіді Світоліної вийшли доволі несподіваними.

Нью-йоркську каву Еліна оцінила на 8 із 10, а ось знамениті жовті таксі міста зовсім не вразили українку – лише 2 із 10. Натомість справжніми фаворитами Світоліної стали вболівальники на US Open.

На питання про атмосферу, яку створюють фанати на турнірі, українка без вагань відповіла:

"100 із 10".

Доволі високо Еліна також оцінила шопінг на знаменитій П'ятій авеню – 9 із 10, а вечори в Нью-Йорку отримали від неї 8 із 10. Щодо знаменитої нью-йоркської піци, Світоліна була трохи стриманішою та поставила їй 7 із 10. А ось з одним із головних символів американського стрітфуду українка, як виявилося, взагалі ще не знайома.

На питання про нью-йоркські хот-доги Еліна зізналася:

"Я не знаю, ніколи їх не куштувала. Тому складно сказати".

Не надто високу оцінку отримав і легендарний Таймс-сквер. Світоліна пояснила, що для неї там занадто багато людей, тому поставила популярній локації 5 із 10.

Поговорили з українкою й про знаменитий Honey Deuce – офіційний коктейль US Open, який готують із лимонного соку, малинового лікеру та горілки. Втім, і тут Еліна здивувала. Виявляється, вона ніколи не куштувала цей коктейль і після перемог на корті надає перевагу зовсім іншому напою.

"Особисто я надаю перевагу пиву після перемоги. А цей коктейль, на жаль, ніколи не пробувала. Але, можливо, одного дня…", – зізналася тенісистка.

А найбільше в Нью-Йорку Світоліна любить зовсім не піцу, шопінг чи знамениті туристичні локації.

"Для мене це енергетика. І, знаєте, атмосфера, яку створюють люди та фанати", – підсумувала перша ракетка України.

Нагадаємо, напередодні Еліна вийшла у третє коло US Open після непростої перемоги у другому раунді над австралійкою Маєю Джойнт.

У наступному колі змагань українка зіграє проти "нейтральної" Анни Калінскої. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 4 вересня.