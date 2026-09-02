Світоліна зворушливим дописом привітала Монфіса із 40-річчям

Українська тенісистка Еліна Світоліна зворушливо привітала свого чоловіка Гаеля Монфіса з днем народження.

Напередодні, 1 вересня, легендарний французький тенісист відсвяткував своє 40-річчя, а Еліна вирішила присвятити коханому особливу публікацію в Instagram.

Світоліна поділилася добіркою милих спільних фотографій, на яких подружжя можна побачити в найрізноманітніші моменти життя. До посту увійшли кадри з тенісного корту, спільного відпочинку та звичайного сімейного побуту.

Особливо зворушливим вийшов підпис українки, у якому вона назвала Монфіса не лише своїм коханим і чоловіком, а й найкращим татом для їхньої маленької доньки.

"З днем народження, моє кохання, мій чоловік і найкращий татусь для нашої маленької дівчинки. Нам неймовірно пощастило, що ти є в нашому житті. Дякуємо тобі за те, що любиш нас, захищаєш і завжди поруч із нашою родиною. Ти означаєш для нас більше, ніж можна висловити словами. Ми любимо тебе безмежно. З днем народження, наша найулюбленіша людино", – написала Світоліна.

Нагадаємо, історія кохання Еліна та Гаеля розпочалася ще у 2018 році, а у квітні 2021-го пара оголосила про заручини. Уже 16 липня того ж року Світоліна та Монфіс одружилися на церемонії у Швейцарії.

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У жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай. Дівчинка стала першою дитиною пари, а самі Еліна та Гаель неодноразово розповідали, що батьківство суттєво змінило їхнє життя поза тенісом.

Наразі родина живе у Швейцарії, в районі Ньйона на березі Женевського озера. Саме у Швейцарії пара одружилася, а їхній сімейний будинок став місцем, де тенісисти можуть відпочити від насиченого спортивного календаря.