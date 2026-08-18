Світоліна і Костюк 18 серпня боротимуться за вихід до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) 18 серпня проведуть матчі третього кола турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті.
Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй (108). Тенісистки зустрічалися у серпні 2024 року в Окленді, тоді Еліна виявилася сильнішою в трьох сетах.
Костюк протистоятиме чемпіонці US Open-2017, 33-річній американці Слоан Стівенс (240). Спортсменки раніше не грали між собою.
Розклад матчів українок у Цинциннаті на 18 серпня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
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Нагадаємо, що напередодні Костюк разом із американкою Пейтон Стернс обіграли у стартовому матчі парних змагань у Цинциннаті легендарну пару сестер Вільямс.