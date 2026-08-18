Світоліна і Костюк 18 серпня боротимуться за вихід до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) 18 серпня проведуть матчі третього кола турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті.

Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй (108). Тенісистки зустрічалися у серпні 2024 року в Окленді, тоді Еліна виявилася сильнішою в трьох сетах.

Костюк протистоятиме чемпіонці US Open-2017, 33-річній американці Слоан Стівенс (240). Спортсменки раніше не грали між собою.

Розклад матчів українок у Цинциннаті на 18 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Третє коло одиночного розряду





21:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Ван Сіюй (Китай), корт Champion`s Court, 3-м запуском, після матчу Кеш/Гласспул – Рам/Солсбері.

21:00*. Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США), корт Tony Trabert Stadium 3, 3-м запуском, після матчу Чжен – Музетті.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні дивитися онлайн матчі турніру можна на каналі Setanta Sports Premium та ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні Костюк разом із американкою Пейтон Стернс обіграли у стартовому матчі парних змагань у Цинциннаті легендарну пару сестер Вільямс.