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Світоліна і Костюк 18 серпня боротимуться за вихід до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 18 серпня 2026, 12:31
Світоліна і Костюк 18 серпня боротимуться за вихід до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
Марта Костюк і Еліна Світоліна
Getty Images

Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) 18 серпня проведуть матчі третього кола турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті.

Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй (108). Тенісистки зустрічалися у серпні 2024 року в Окленді, тоді Еліна виявилася сильнішою в трьох сетах.

Костюк протистоятиме чемпіонці US Open-2017, 33-річній американці Слоан Стівенс (240). Спортсменки раніше не грали між собою.

Розклад матчів українок у Цинциннаті на 18 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Третє коло одиночного розряду

21:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Ван Сіюй (Китай), корт Champion`s Court, 3-м запуском, після матчу Кеш/Гласспул – Рам/Солсбері.
21:00*. Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США), корт Tony Trabert Stadium 3, 3-м запуском, після матчу Чжен – Музетті.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні дивитися онлайн матчі турніру можна на каналі Setanta Sports Premium та ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні Костюк разом із американкою Пейтон Стернс обіграли у стартовому матчі парних змагань у Цинциннаті легендарну пару сестер Вільямс.

Марта Костюк Еліна Світоліна Цинциннаті

Марта Костюк

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