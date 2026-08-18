Визначилася потенційна суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
Медісон Кіз
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Американська тенісистка Медісон Кіз (24) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, обігравши чешку Катерину Синякову (44).
Гра тривала рівно 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.
Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Третє коло, 18 серпня
Медісон Кіз (США) – Катерина Синякова (Чехія) 6:1, 6:3
У матчі 1/8 фіналу Кіз може зустрітися з першою ракеткою України Еліною Світоліною (9), якщо наша тенісистка обіграє в третьому колі китаянку Ван Сіюй (108).
Із розкладом поєдинків Світоліної та Марти Костюк на 18 серпня можна ознайомитися на сайті Чемпіон.
Нагадаємо, що у другому раунді змагань у Цинциннаті Кіз перемогла іншу українку, Дар'ю Снігур (45).