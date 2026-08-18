Визначилася потенційна суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

Американська тенісистка Медісон Кіз (24) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, обігравши чешку Катерину Синякову (44).

Гра тривала рівно 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Третє коло, 18 серпня

Медісон Кіз (США) – Катерина Синякова (Чехія) 6:1, 6:3

У матчі 1/8 фіналу Кіз може зустрітися з першою ракеткою України Еліною Світоліною (9), якщо наша тенісистка обіграє в третьому колі китаянку Ван Сіюй (108).

Із розкладом поєдинків Світоліної та Марти Костюк на 18 серпня можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, що у другому раунді змагань у Цинциннаті Кіз перемогла іншу українку, Дар'ю Снігур (45).