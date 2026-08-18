Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Визначилася потенційна суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 18 серпня 2026, 19:39
Визначилася потенційна суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
Медісон Кіз
Getty Images

Американська тенісистка Медісон Кіз (24) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, обігравши чешку Катерину Синякову (44).

Гра тривала рівно 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Третє коло, 18 серпня

Медісон Кіз (США) – Катерина Синякова (Чехія) 6:1, 6:3

У матчі 1/8 фіналу Кіз може зустрітися з першою ракеткою України Еліною Світоліною (9), якщо наша тенісистка обіграє в третьому колі китаянку Ван Сіюй (108).

Із розкладом поєдинків Світоліної та Марти Костюк на 18 серпня можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, що у другому раунді змагань у Цинциннаті Кіз перемогла іншу українку, Дар'ю Снігур (45).

Еліна Світоліна Цинциннаті Медісон Кіз

Медісон Кіз

Снігур не впоралася з Кіз у другому колі турніру в Цинциннаті
Костюк – після виходу в 1/8 фіналу в Торонто: Подивимося, що змінить Швьонтек перед нашим матчем
Костюк впевнено обіграла Кіз і вийшла в 1/8 фіналу "тисячника" в Торонто
23 ракетка світу стала суперницею Костюк у третьому колі турніру в Торонто
Три представниці чільної десятки рейтингу WTA залишили Вімблдон 4 липня

Останні новини