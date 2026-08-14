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Костюк отримала вайлд-кард у парному розряді в Цинциннаті та зіграє проти легендарного дуету

Станіслав Матусевич — 14 серпня 2026, 23:06
Костюк отримала вайлд-кард у парному розряді в Цинциннаті та зіграє проти легендарного дуету
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс отримали вайлд-кард у парний розряд турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті. У першому колі вони зустрінуться проти дуету легендарних сестер Вільямс.

Зазначимо, що за свою кар'єру 46-річна Вінус і 44-річна Серена в парі 14 разів вигравали турніри Grand Slam і мають у своєму активі 3 олімпійські золоті нагороди.

Окрім Костюк, із представниць України в Цинциннаті виступить Людмила Кіченок. Її напарницею стане японка Мію Като. Вони у стартовому матчі зіграють проти третіх сіяних, Го Ханьюй (Китай) та Крістіни Младенович (Франція).

Якщо обидвом дуетам з українками у складі вдасться перемогти, у другому колі вони зустрінуться між собою.

Нагадаємо, що перший раунд в одиночному розряді в Цинциннаті вдалося подолати Ангеліні Калініній та Дар'ї Снігур. Костюк і Еліна Світоліна свої виступи розпочнуть із другого кола.

Серена Вільямс Марта Костюк парний розряд

Марта Костюк

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