Костюк отримала вайлд-кард у парному розряді в Цинциннаті та зіграє проти легендарного дуету

Українська тенісистка Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс отримали вайлд-кард у парний розряд турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті. У першому колі вони зустрінуться проти дуету легендарних сестер Вільямс.

Зазначимо, що за свою кар'єру 46-річна Вінус і 44-річна Серена в парі 14 разів вигравали турніри Grand Slam і мають у своєму активі 3 олімпійські золоті нагороди.

Окрім Костюк, із представниць України в Цинциннаті виступить Людмила Кіченок. Її напарницею стане японка Мію Като. Вони у стартовому матчі зіграють проти третіх сіяних, Го Ханьюй (Китай) та Крістіни Младенович (Франція).

Якщо обидвом дуетам з українками у складі вдасться перемогти, у другому колі вони зустрінуться між собою.

Нагадаємо, що перший раунд в одиночному розряді в Цинциннаті вдалося подолати Ангеліні Калініній та Дар'ї Снігур. Костюк і Еліна Світоліна свої виступи розпочнуть із другого кола.