Українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю фіналів WTA в одному сезоні
Еліна Світоліна
Українські тенісистки у поточному сезоні виступили уже в семи фіналах турнірів WTA. Це повторення результатів 2017-2018 років.
Статистику успіхів наших тенісисток наводить Великий теніс України.
2017
- Еліна Світоліна – Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – титули
- Леся Цуренко – Акапулько – титул
- Катерина Бондаренко – Ташкент – титул
2018
- Еліна Світоліна – Брісбен, Дубай, Рим, Сінгапур – титули
- Катерина Козлова – Тайбей – фінал
- Леся Цуренко – Акапулько – титул
- Даяна Ястремська – Гонконг – титул
2026
- Еліна Світоліна – Окленд, Рим – титули, Дубай – фінал
- Марта Костюк – Руан, Мадрид – титули, Брісбен – фінал
- Юлія Стародубцева – Чарльстон – фінал
- Вероніка Подрез – Руан – фінал
Костюк і Подрез зіграли в фіналі в Руані одна проти одної.
Зазначимо, що у статистиці враховуються турніри рівня WTA 250 і вище. Змагання WTA 125, хоч і проводяться під егідою Жіночої тенісної асоціації, мають статус челенджерів.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна знаходиться в трійці найкращих тенісисток світу у Чемпіонській гонці.