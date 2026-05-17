Українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю фіналів WTA в одному сезоні

Станіслав Матусевич — 17 травня 2026, 13:53
Українські тенісистки у поточному сезоні виступили уже в семи фіналах турнірів WTA. Це повторення результатів 2017-2018 років.

Статистику успіхів наших тенісисток наводить Великий теніс України.

2017

  • Еліна Світоліна – Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – титули
  • Леся Цуренко – Акапулько – титул
  • Катерина Бондаренко – Ташкент – титул

2018

  • Еліна Світоліна – Брісбен, Дубай, Рим, Сінгапур – титули
  • Катерина Козлова – Тайбей – фінал
  • Леся Цуренко – Акапулько – титул
  • Даяна Ястремська – Гонконг – титул

2026

  • Еліна Світоліна – Окленд, Рим – титули, Дубай – фінал
  • Марта Костюк – Руан, Мадрид – титули, Брісбен – фінал
  • Юлія Стародубцева – Чарльстон – фінал
  • Вероніка Подрез – Руан – фінал

Костюк і Подрез зіграли в фіналі в Руані одна проти одної.

Зазначимо, що у статистиці враховуються турніри рівня WTA 250 і вище. Змагання WTA 125, хоч і проводяться під егідою Жіночої тенісної асоціації, мають статус челенджерів.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна знаходиться в трійці найкращих тенісисток світу у Чемпіонській гонці.

