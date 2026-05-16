Мільйон для Світоліної: визначилися суми призових, зароблених українськими тенісистками в Римі

Визначилися суми призових, які заробили українські тенісистки на турнірі серії WTA 1000 в Римі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою змагань. Це принесло тенісистці €1,055,285 призових. Для порівняння, фіналістка Коко Гофф отримає чек на €549,335.

Олександра Олійникова здобула перші для себе перемоги на "тисячнику" та дійшла до третього кола. Її призові складуть €46,080, це найбільша сума в кар'єрі, яку киянка заробила за один турнір.

У другому раунді завершила свій шлях у Римі Ангеліна Калініна. За свій виступ вона отримає €25,515.

Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева не змогла подолати стартове коло основної сітки змагань. Вони отримають однакову суму – по €15,815.

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

Нагадаємо, що Марта Костюк за тріумф на турнірі аналогічної категорії в Мадриді заробила €1,007,165 призових. Змагання в Римі друга ракетка України пропускала через пошкодження стегна.