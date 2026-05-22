Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів турнірів WTA за один сезон
Фінал турніру серії WTA 250 у марокканському Рабаті Ангеліни Калініної став уже восьмим вирішальним матчем для наших тенісисток на рівні Туру за сезон. Це новий національний рекорд України. Попереднє досягнення становило 7 виходів у фінал і датоване 2017-2018 роками.
Відповідну статистику наводить Великий теніс України.
2017
- Еліна Світоліна – Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – титули
- Леся Цуренко – Акапулько – титул
- Катерина Бондаренко – Ташкент – титул
2018
- Еліна Світоліна – Брісбен, Дубай, Рим, Сінгапур – титули
- Катерина Козлова – Тайбей – фінал
- Леся Цуренко – Акапулько – титул
- Даяна Ястремська – Гонконг – титул
2026
- Еліна Світоліна – Окленд, Рим – титули, Дубай – фінал
- Марта Костюк – Руан, Мадрид – титули, Брісбен – фінал
- Юлія Стародубцева – Чарльстон – фінал
- Вероніка Подрез – Руан – фінал
- Ангеліна Калініна – Рабат – мінімум фінал
Костюк і Подрез зіграли в фіналі в Руані одна проти одної.
Вперше в історії одразу п'ятеро українок діставались до фіналів за один сезон.
За кількістю титулів найуспішнішим залишається 2017 рік із сімома завойованими трофеями. У 2026-му їх поки чотири.
Зазначимо, що у статистиці враховуються турніри рівня WTA 250 і вище. Змагання WTA 125, хоч і проводяться під егідою Жіночої тенісної асоціації, мають статус челенджерів.
Нагадаємо, що семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на Ролан Гаррос-2026.