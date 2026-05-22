Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів турнірів WTA за один сезон

Фінал турніру серії WTA 250 у марокканському Рабаті Ангеліни Калініної став уже восьмим вирішальним матчем для наших тенісисток на рівні Туру за сезон. Це новий національний рекорд України. Попереднє досягнення становило 7 виходів у фінал і датоване 2017-2018 роками.

Відповідну статистику наводить Великий теніс України.

2017

Еліна Світоліна – Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – титули

2018

Еліна Світоліна – Брісбен, Дубай, Рим, Сінгапур – титули

2026

Еліна Світоліна – Окленд, Рим – титули, Дубай – фінал

Костюк і Подрез зіграли в фіналі в Руані одна проти одної.

Вперше в історії одразу п'ятеро українок діставались до фіналів за один сезон.

За кількістю титулів найуспішнішим залишається 2017 рік із сімома завойованими трофеями. У 2026-му їх поки чотири.

Зазначимо, що у статистиці враховуються турніри рівня WTA 250 і вище. Змагання WTA 125, хоч і проводяться під егідою Жіночої тенісної асоціації, мають статус челенджерів.

Нагадаємо, що семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на Ролан Гаррос-2026.