Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів турнірів WTA за один сезон

Станіслав Матусевич — 22 травня 2026, 17:29
Марта Костюк
Denis Didkivskiy

Фінал турніру серії WTA 250 у марокканському Рабаті Ангеліни Калініної став уже восьмим вирішальним матчем для наших тенісисток на рівні Туру за сезон. Це новий національний рекорд України. Попереднє досягнення становило 7 виходів у фінал і датоване 2017-2018 роками.

Відповідну статистику наводить Великий теніс України.

2017

  • Еліна Світоліна – Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – титули
  • Леся Цуренко – Акапулько – титул
  • Катерина Бондаренко – Ташкент – титул

2018

  • Еліна Світоліна – Брісбен, Дубай, Рим, Сінгапур – титули
  • Катерина Козлова – Тайбей – фінал
  • Леся Цуренко – Акапулько – титул
  • Даяна Ястремська – Гонконг – титул

2026

  • Еліна Світоліна – Окленд, Рим – титули, Дубай – фінал
  • Марта Костюк – Руан, Мадрид – титули, Брісбен – фінал
  • Юлія Стародубцева – Чарльстон – фінал
  • Вероніка Подрез – Руан – фінал
  • Ангеліна Калініна – Рабат – мінімум фінал

Костюк і Подрез зіграли в фіналі в Руані одна проти одної.

Вперше в історії одразу п'ятеро українок діставались до фіналів за один сезон. 

За кількістю титулів найуспішнішим залишається 2017 рік із сімома завойованими трофеями. У 2026-му їх поки чотири.

Зазначимо, що у статистиці враховуються турніри рівня WTA 250 і вище. Змагання WTA 125, хоч і проводяться під егідою Жіночої тенісної асоціації, мають статус челенджерів.

Нагадаємо, що семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на Ролан Гаррос-2026.

