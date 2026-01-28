Фаворити перемогли по-різному: визначилися півфіналісти Australian Open у чоловіків

Визначилися два останні півфіналісти Australian Open у чоловічому одиночному розряді. Ними стали Новак Джокович (4, Сербія) та Яннік Сіннер (2, Італія).

38-річний серб потрапив у півфінал багато в чому за допомоги удачі. В матчі 1/8 фіналу проти нього на корт через пошкодження не зумів вийти чех Якуб Меншик (17). У чвертьфіналі італієць Лоренцо Музетті (5) впевнено виграв у Джоковича два сети – 6:4, 6:3, а в третьому знявся з гри через травму внутрішньої поверхні стегна.

Десятиразовий чемпіон Australian Open вчетверте поспіль вийшов у півфінал у Мельбурні й у 38 років став другим найстаршим півфіналістом турніру після Кена Розуолла (42 роки, 1977).

Сіннер же методично йде до захисту минулорічного титулу в Мельбурні. У поєдинку 1/4 фіналу він впевнено розібрався з американцем Беном Шелтоном (7) з рахунком 6:3, 6:4, 6:4. Італієць вийшов у шостий поспіль півфінал на турнірах Grand Slam, ставши п'ятим гравцем в історії, кому таке вдалося.

Джокович і Сіннер грали між собою 10 разів, 6 перемог на рахунку італійця, в тому числі, в останніх п'яти очних поєдинках.

Півфінальні пари Australian Open

Карлос Алькарас (Іспанія) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Новак Джокович (Сербія) – Яннік Сіннер (Італія)

Обидва поєдинки відбудуться 30 січня.

Нагадаємо, що на Australian Open визначилися півфінальні пари в жіночому одиночному розряді.