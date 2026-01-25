Українська правда
Меншик не зіграє з Джоковичем в 1/8 фіналу Australian Open: відома причина

Станіслав Матусевич — 25 січня 2026, 11:51
Чеський тенісист Якуб Меншик (17) не зможе вийти на корт 26 січня в матчі 1/8 фіналу Australian Open проти серба Новака Джоковича (4). Причиною стала травма м'язів живота чеха.

Про це Меншик повідомив у своєму Instagram.

"Мені важко це писати. Після того, як ми зробили все можливе, щоб продовжити, я змушений знятися з Відкритого чемпіонату Австралії через травму м'язів живота, яка прогресувала в останніх матчах. Після довгих обговорень з моєю командою і лікарями ми вирішили не виходити на корт завтра.

Хоча я і розчарований, вихід до четвертого раунду тут вперше – це те, що я буду пам'ятати ще довго. Я відчував неймовірну енергію від уболівальників, і атмосфера в Мельбурні була воістину особливою.

Спасибі моїй команді за підтримку на кожному кроці, і всім, хто надсилав повідомлення і підбадьорював мене – це означає для мене більше, ніж ви можете собі уявити.

Тепер потрібно як слід відновитися", – написав Меншик.

Таким чином, Джокович без боротьби вийшов у чвертьфінал Australian Open, де зустрінеться з переможцем матчу між італійцем Лоренцо Музетті (5) та американцем Тейлором Фрітцем (9).

Нагадаємо, що Джокович досяг фантастичної круглої цифри за кількістю перемог на турнірах Grand Slam.

