Меншик не зіграє з Джоковичем в 1/8 фіналу Australian Open: відома причина

Чеський тенісист Якуб Меншик (17) не зможе вийти на корт 26 січня в матчі 1/8 фіналу Australian Open проти серба Новака Джоковича (4). Причиною стала травма м'язів живота чеха.

Про це Меншик повідомив у своєму Instagram.

"Мені важко це писати. Після того, як ми зробили все можливе, щоб продовжити, я змушений знятися з Відкритого чемпіонату Австралії через травму м'язів живота, яка прогресувала в останніх матчах. Після довгих обговорень з моєю командою і лікарями ми вирішили не виходити на корт завтра.

Хоча я і розчарований, вихід до четвертого раунду тут вперше – це те, що я буду пам'ятати ще довго. Я відчував неймовірну енергію від уболівальників, і атмосфера в Мельбурні була воістину особливою.

Спасибі моїй команді за підтримку на кожному кроці, і всім, хто надсилав повідомлення і підбадьорював мене – це означає для мене більше, ніж ви можете собі уявити.

Тепер потрібно як слід відновитися", – написав Меншик.