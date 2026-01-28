Джокович вийшов у півфінал Australian Open, не вигравши жодного сету в Музетті
Сербський ветеран Новак Джокович (4) вийшов у півфінал Australian Open досить дивним чином. У чвертьфінальному поєдинку проти італійця Лоренцо Музетті (5) Джокович програв два перші сети – 4:6, 3:6. У третій партії за рахунку 1:3 Музетті знявся через травму внутрішньої поверхні стегна, пропустивши серба у півфінал.
Італієць став першим в історії тенісистом, який не зумів завершити чвертьфінальний матч на турнірах Grand Slam, ведучи 2:0 за сетами.
Новак Джокович (Сербія) – Лоренцо Музетті (Італія) 4:6, 3:6, 3:1, відмова Музетті
У півфіналі змагань Джокович зіграє з переможцем матчу між чинним чемпіоном Australian Open Янніком Сіннером (2, Італія) та Беном Шелтоном (7, США).
Новак вийшов у свій четвертий поспіль півфінал австралійського мейджору та став другим найстаршим тенісистом після 42-річного Кена Розуолла у 1977-му, який дійшов до цієї стадії змагань.
Нагадаємо, що у чвертьфінал Australian Open Джокович потрапив після зняття чеха Якуба Меншика перед матчем четвертого кола.