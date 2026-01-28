Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Джокович вийшов у півфінал Australian Open, не вигравши жодного сету в Музетті

Станіслав Матусевич — 28 січня 2026, 11:06
Джокович вийшов у півфінал Australian Open, не вигравши жодного сету в Музетті
Новак Джокович
Instagram Новака Джоковича

Сербський ветеран Новак Джокович (4) вийшов у півфінал Australian Open досить дивним чином. У чвертьфінальному поєдинку проти італійця Лоренцо Музетті (5) Джокович програв два перші сети 4:6, 3:6. У третій партії за рахунку 1:3 Музетті знявся через травму внутрішньої поверхні стегна, пропустивши серба у півфінал.

Італієць став першим в історії тенісистом, який не зумів завершити чвертьфінальний матч на турнірах Grand Slam, ведучи 2:0 за сетами.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Чвертьфінал, 28 січня

Новак Джокович (Сербія) – Лоренцо Музетті (Італія) 4:6, 3:6, 3:1, відмова Музетті

У півфіналі змагань Джокович зіграє з переможцем матчу між чинним чемпіоном Australian Open Янніком Сіннером (2, Італія) та Беном Шелтоном (7, США).

Новак вийшов у свій четвертий поспіль півфінал австралійського мейджору та став другим найстаршим тенісистом після 42-річного Кена Розуолла у 1977-му, який дійшов до цієї стадії змагань.

Нагадаємо, що у чвертьфінал Australian Open Джокович потрапив після зняття чеха Якуба Меншика перед матчем четвертого кола.

Australian Open Новак Джокович Лоренцо Музетті

Новак Джокович

Визначилися всі чвертьфіналісти Australian Open в чоловічому одиночному розряді
Меншик не зіграє з Джоковичем в 1/8 фіналу Australian Open: відома причина
Джокович досяг неймовірної круглої цифри перемог на турнірах Grand Slam
Джокович став другим тенісистом в історії з тризначною кількістю перемог на Australian Open
Australian Open – наймолодший турнір серії Grand Slam: змінював назву, покриття та вигравався прибиральником

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік