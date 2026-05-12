Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі й повторив історичний рекорд Джоковича

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі, обігравши в матчі 1/8 фіналу співвітчизника Андреа Пеллегріно (155).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Перемога стала для Сіннера 31 поспіль на турнірах серії АТР 1000. Яннік повторив рекорд за цим показником легендарного серба Новака Джоковича.

Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

1/8 фіналу, 12 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Андреа Пеллегріно (Італія) 6:2, 6:3

Суперники зустрічалися вдруге, Сіннер двічі переміг. У наступному колі змагань перша ракетка світу зіграє проти сильнішого в матчі між Андрєєм Рубльовим (14, -) та Ніколозом Басилашвілі (117, Грузія). У випадку успіху Яннік стане одноосібним володарем рекорду з кількості перемог поспіль на Мастерсах.

Нагадаємо, що Новак Джокович програв у другому колі в Римі 20-річному хорвату Діно Пріжмичу (79).