Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі й повторив історичний рекорд Джоковича

Станіслав Матусевич — 12 травня 2026, 17:55
Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі, обігравши в матчі 1/8 фіналу співвітчизника Андреа Пеллегріно (155).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Перемога стала для Сіннера 31 поспіль на турнірах серії АТР 1000. Яннік повторив рекорд за цим показником легендарного серба Новака Джоковича.

Internazionali BNL D'Italia АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
1/8 фіналу, 12 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Андреа Пеллегріно (Італія) 6:2, 6:3

Суперники зустрічалися вдруге, Сіннер двічі переміг. У наступному колі змагань перша ракетка світу зіграє проти сильнішого в матчі між Андрєєм Рубльовим (14, -) та Ніколозом Басилашвілі (117, Грузія). У випадку успіху Яннік стане одноосібним володарем рекорду з кількості перемог поспіль на Мастерсах.

Нагадаємо, що Новак Джокович програв у другому колі в Римі 20-річному хорвату Діно Пріжмичу (79).

