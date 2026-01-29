Поразка за крок до рекорду: огляд півфіналу Australian Open Світоліна – Сабалєнка

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (12) поступилася у півфіналі Australian Open першій ракетці світу Аріні Сабалєнці й не зуміла вперше в кар'єрі вийти у фінал турніру Grand Slam.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Огляд матчу

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Півфінал, 29 січня

Аріна Сабалєнка (-) – Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися всьоме, на рахунку українки одна перемога. Світоліна за кар'єру провела 16 матчів проти лідерок світового рейтингу, в яких здобула 7 перемог. На мейджорах це четвертий подібний поєдинок, єдина звитяга в Еліни – над полькою Ігою Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона-2023.

Світоліна вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі Australian Open, загалом вчетверте пробившись до цієї стадії змагань на турнірах Grand Slam. У фінал Еліні виходити поки не вдавалося.

З наступного тижня одеситка вперше з жовтня 2021 року повернеться у топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф зі США.