Світоліна і Костюк 22 березня зіграють за вихід в 1/8 фіналу в Маямі: визначився час

Три українські тенісистки проведуть свої матчі на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі 22 березня. Еліна Світоліна (8) і Марта Костюк (28) виступлять у третьому колі одиночного розряду, а Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик тільки стартують у парах.

Світоліна зіграє проти американки Гейлі Баптист (45). Тенісистки зустрічалися минулого року в Римі на грунті, тоді українка виявилася сильнішою.

У Костюк жереб значно складніший, її суперницею стане друга ракетка світу Єлена Рибакіна, що представляє Казахстан. В п'яти очних поєдинках Марта зуміла виграти лише раз. 10 березня у третьому колі "тисячника" в Індіан-Веллсі Рибакіна перемогла у двох сетах.

Кіченок і Кравчик протистоятимуть чеській парі Марі Бузкова/Тереза Валентова, які вперше виступають разом.

Розклад матчів українок у Маямі на 22 березня

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло парного розряду

17:00. Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Марі Бузкова/Тереза Валентова (Чехія), корт Court 7, 1-м запуском

Третє коло одиночного розряду

19:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Гейлі Баптист (США), корт Grandstand, 2-м запуском, після матчу Квінн – Легечка.

21:00*. Марта Костюк (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан), корт Grandstand, 3-м запуском, після матчу Світоліна – Баптист.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань у Маямі здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева не впоралася з Амандою Анісімовою в матчі третього кола Miami Open.