Світоліна і Костюк 22 березня зіграють за вихід в 1/8 фіналу в Маямі: визначився час
Три українські тенісистки проведуть свої матчі на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі 22 березня. Еліна Світоліна (8) і Марта Костюк (28) виступлять у третьому колі одиночного розряду, а Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик тільки стартують у парах.
Світоліна зіграє проти американки Гейлі Баптист (45). Тенісистки зустрічалися минулого року в Римі на грунті, тоді українка виявилася сильнішою.
У Костюк жереб значно складніший, її суперницею стане друга ракетка світу Єлена Рибакіна, що представляє Казахстан. В п'яти очних поєдинках Марта зуміла виграти лише раз. 10 березня у третьому колі "тисячника" в Індіан-Веллсі Рибакіна перемогла у двох сетах.
Кіченок і Кравчик протистоятимуть чеській парі Марі Бузкова/Тереза Валентова, які вперше виступають разом.
Розклад матчів українок у Маямі на 22 березня
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань у Маямі здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева не впоралася з Амандою Анісімовою в матчі третього кола Miami Open.