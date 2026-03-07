Олійникова проти Калініної: на турнірі WTA в Анталії відбудеться український фінал

Олександра Олійникова (73) стала другою фіналісткою турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії, де зустрінеться з іншою представницею України, Ангеліною Калініною (189). У півфінальному матчі Олійникова перемогла японку Моюку Учідзіму (77).

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

У другому сеті Олександра двічі програвала з брейком, однак після 2:4 взяла 4 гейми поспіль.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 8 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Півфінал, 7 березня

Олександра Олійникова (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія) 6:4, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. Учідзіма минулого тижня у фіналі аналогічного турніру в Анталії здолала Ангеліну Калініну.

Олійникова проведе четвертий фінал змагань WTA 125, у трьох попередніх вона здобувала титули. Калініна та Олійникова раніше не зустрічалися. Вирішальний матч відбудеться 8 березня.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Анталії Олійникова перемогла італійку Нурію Бранкаччо (158), у другому розібралася з білорускою Іриною Шиманович (160), а у чвертьфіналі впоралася з Гіомар Марістані Сулетою де Реалес (171, Іспанія).