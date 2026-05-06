Олійникова: WTA знаходиться на боці людей, які відкрито підтримують режим Путіна

Олександра Олійникова поділилася інформацією, як WTA забороняла їй називати ім'я росіянки Поліни Кудерметової, яка нещодавно змінила громадянство з російського на узбецьке, коли та робила дописи з так званою георгіївською стрічкою.

Відповідні дописи українка виклала в сторіс свого інстаграма.

"Ця символіка є частиною російської пропаганди, яка вбиває невинних людей. Саме вона спонукала нелюдину свідомо націлити удар дроном по дитячому садку. Ця символіка заборонена в багатьох європейських країнах. Її також було прямо заборонено під час пам'ятних заходів 8 травня в Берліні.

У своєму сучасному значенні та контексті ця символіка є еквівалентом нацистської свастики. Вона не має жодного іншого значення, окрім підтримки вбивств, зґвалтувань, мародерства, викрадення дітей, агресії та підтримки кривавої диктатури. Цю символіку публічно використовують професійні тенісисти, зокрема Поліна Кудерметова та Карен Хачанов.

Перед моїми матчами в Анталії та Чарльстоні я хотіла зробити заяву, щоб привернути увагу до того, що наш вид спорту надає платформу для популярності, грошей і впливу людям, які відкрито демонструють підтримку режиму Путіна таким чином. Але з самого початку WTA повністю стала на бік Кудерметової. Мене викликали на зустрічі та тиснули, щоб я не згадувала ім'я Кудерметової, попри те, що згадка про використання нею цієї символіки – це лише констатація загальновідомого і публічно очевидного факту. На мене чинили величезний тиск. Очевидно, тому що це руйнує зручний наратив про те, що всі нібито "просто грають у теніс".

Але для мене це згодом перетворюється на ситуацію, коли якийсь російський чоловік вважає нормальним вдарити "шахедом" по сусідньому житловому будинку. Тому що відомі імена в тенісі показали йому, що це прийнятно. І це теж просто факт. Якщо ти використовуєш цей символ у 2025-2026 роках, ти напевно знаєш, що він означає. І до чого він призводить.

У той момент я зробила завуальований допис, бо просто не могла мовчати. Але вимушена цензура стала одним із чинників мого важкого психологічного стану. Попри те, що я нічого не порушила, адже ці факти очевидні так само, як і те, що вода прозора, WTA довільно тлумачила свої правила за зачиненими дверима, ігноруючи те, що я сама живу як жертва агресії. І це лише мала частина того, що сталося за останні кілька місяців", –написала Олійникова.