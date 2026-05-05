Олійникова здобула першу в кар'єрі перемогу на турнірах WTA 1000

Олександра Олійникова (68) успішно стартувала на престижному турнірі серії WTA 1000 в Римі. В матчі першого кола українка впевнено обіграла хорватку Петру Марчінко (69).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин та завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

У другій партій Олександра двічі поступалася з брейком, однак виправила ситуацію на свою користь.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Перше коло, 5 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчінко (Хорватія) 6:1, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У другому колі Олійникова зіграє проти Клари Таусон (18, Данія).

Це була перша перемога Олександри в основній сітці турнірів WTA 1000.

Окрім Олійникової, в основі в Римі ще зіграють українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна 5 травня проведуть поєдинки фіналу кваліфікації.

З анонсом "тисячника" в столиці Італії ви можете ознайомитися на сайті "Чемпіон".