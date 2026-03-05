Українська правда
Олійникова обіграла представницю Білорусі на шляху до чвертьфіналу турніру WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 5 березня 2026, 11:22
Олександра Олійникова
BTU

Олександра Олійникова (73) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії, перемігши у другому колі змагань білоруську тенісистку Ірину Шиманович (160).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

У першому сеті Олександрі довелося відіграти подачу суперниці на партію за рахунку 4:5.

За поєдинок Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 5 березня

Олександра Олійникова (Україна) – Ірина Шиманович (-) 7:5, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Хулією Рієрою (192, Аргентина) та Гіомар Марістані Сулетою де Реалес (171, Іспанія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Анталії Олександра Олійникова впоралася з італійкою Нурією Бранкаччо (158).

