Калініна вдруге за два тижні вийшла у фінал турніру WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 7 березня 2026, 11:46
Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна (189) стала першою фіналісткою турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії. У півфінальному матчі українка обіграла представницю Польщі Катажину Каву (146).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 8 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів та 3 рази помилилася на подачі, однак зробила тільки 5 брейків.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Півфінал, 7 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Катажина Кава (Польща) 7:5, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. У фінальному матчі Калініна може зіграти проти іншої представниці України, Олександри Олійникової (73), яка в ці хвилини проводить поєдинок півфіналу проти японки Моюки Учідзіми (77).

Нагадаємо, що на старті турніру в Туреччині Калініна здолала представницю Грузії Єкатерине Горгодзе (168), у другому колі обіграла вірменку Еліну Аванесян, а у чвертьфіналі впоралася з Панною Удварді (95, Угорщина).

