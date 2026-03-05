Калініна стала другою українкою у чвертьфіналі в Анталії

Ангеліна Калініна (189) обіграла у другому колі турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії представницю Вірменії Еліну Аванесян (328) і вийшла у чвертьфінал.

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(5).

У другій партії Ангеліні двічі довелося відігравати подачу Аванесян на сет: за 4:5 та 5:6.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 5 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Еліна Аванесян (Вірменія) 6:1, 7:6(5)

Суперниці зустрічалися втретє, українка має дві перемоги. У наступному колі змагань Калініна зіграє з сильнішою в матчі між Поліною Кудерметовою (147, Узбекистан) та Панною Удварді (95, Угорщина).

Трохи раніше у чвертьфінал в Анталії вийшла інша українка, Олександра Олійникова (73).

Нагадаємо, що на старті турніру в Туреччині Калініна здолала представницю Грузії Єкатерине Горгодзе (168).