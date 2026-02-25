Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Олійникова та Калініна обіграли росіянок на турнірі WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 25 лютого 2026, 14:29
Олійникова та Калініна обіграли росіянок на турнірі WTA в Анталії
Олександра Олійникова
Instagram

Українські тенісистки Олександра Олійникова (71) та Ангеліна Калініна (202) вдало стартували на турнірі серії WTA 125 у турецькій Анталії, перемігши двох етнічних росіянок.

Перша сіяна Олійникова після провального першого сету зуміла впоратися з Поліною Кудерметовою (148), яка з грудня минулого року представляє Узбекистан – 1:6, 6:2, 6:3.

Калініна теж у трьох партіях обіграла Алевтіну Ібрагімову (326) із рахунком 6:4, 4:6, 6:1.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 25 лютого

Олександра Олійникова (Україна) – Поліна Кудерметова (Узбекистан) 1:6, 6:2, 6:3

Ангеліна Калініна (Україна) Алевтіна Ібрагімова (-) 6:4, 4:6, 6:1

У наступному колі змагань на глядачів очікує українське дербі: Калініна зіграє проти Катаріни Завацької (317). Олійникова зустрінеться з угоркою Амаріссою Тот (264).

Нагадаємо, що Катаріна Завацька у першому раунді турніру в Анталії завдяки відмові пройшла другу сіяну австрійку Юлію Грабер (79).

Ангеліна Калініна Анталія Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

Світоліна – на 9 позиції, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Світоліна піднялася на 9 позицію, Олійникова покращила свій рекорд в оновленому рейтингу WTA
Олійникова не зуміла обіграти першу сіяну і пробитися в дебютний фінал турніру WTA
Угорські спортсмени стали на захист своєї тенісистки після показового ігнору від Олійникової
Вперше в історії дві українські тенісистки зіграють у півфіналах одного турніру WTA

Останні новини