Олійникова та Калініна обіграли росіянок на турнірі WTA в Анталії

Українські тенісистки Олександра Олійникова (71) та Ангеліна Калініна (202) вдало стартували на турнірі серії WTA 125 у турецькій Анталії, перемігши двох етнічних росіянок.

Перша сіяна Олійникова після провального першого сету зуміла впоратися з Поліною Кудерметовою (148), яка з грудня минулого року представляє Узбекистан – 1:6, 6:2, 6:3.

Калініна теж у трьох партіях обіграла Алевтіну Ібрагімову (326) із рахунком 6:4, 4:6, 6:1.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 25 лютого

Олександра Олійникова (Україна) – Поліна Кудерметова (Узбекистан) 1:6, 6:2, 6:3

Ангеліна Калініна (Україна) – Алевтіна Ібрагімова (-) 6:4, 4:6, 6:1

У наступному колі змагань на глядачів очікує українське дербі: Калініна зіграє проти Катаріни Завацької (317). Олійникова зустрінеться з угоркою Амаріссою Тот (264).

Нагадаємо, що Катаріна Завацька у першому раунді турніру в Анталії завдяки відмові пройшла другу сіяну австрійку Юлію Грабер (79).