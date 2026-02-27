Калініна впевнено вийшла у півфінал турніру WTA в Анталії

Ангеліна Калініна (202) вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії, обігравши у чвертьфіналі представницю Грузії Єкатерине Горгодзе (170).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів і не помилялася на подачі та зробила 4 брейки.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 27 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Єкатерине Горгодзе (Грузія) 6:4, 6:1

Суперниці зустрічалися втретє, Ангеліна не програвала. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти переможця матчу між Веронікою Ер'явець (108, Словенія) та Нурією Бранкаччо (165, Італія).

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Туреччині Ангеліна Калініна обіграла росіянку Алевтіну Ібрагімову (326), а в другому раунді розгромила іншу українку, Катаріну Завацьку (317).