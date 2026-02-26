Українська правда
Калініна обіграла іншу українку й вийшла у чвертьфінал турніру в Анталії

Станіслав Матусевич — 26 лютого 2026, 14:24
Ангеліна Калініна
Getty Images

Ангеліна Калініна (202) обіграла в українському дербі Катаріну Завацьку (317) і вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії.

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Завацька не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не реалізувала єдиний брейк-пойнт.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 25 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Катаріна Завацька (Україна) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази перемагала Ангеліна. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти Єкатерине Горгодзе (170, Грузія).

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Туреччині Ангеліна Калініна обіграла росіянку Алевтіну Ібрагімову (326).

У другому раунді турніру в Анталії несподіваної поразки від угорки Амарісси Тот (264) зазнала перша сіяна українка Олександра Олійникова (70).

