Калініна обіграла іншу українку й вийшла у чвертьфінал турніру в Анталії
Ангеліна Калініна (202) обіграла в українському дербі Катаріну Завацьку (317) і вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії.
Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.
За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Завацька не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не реалізувала єдиний брейк-пойнт.
Ангеліна Калініна (Україна) – Катаріна Завацька (Україна) 6:1, 6:2
Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази перемагала Ангеліна. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти Єкатерине Горгодзе (170, Грузія).
Нагадаємо, що у першому колі змагань у Туреччині Ангеліна Калініна обіграла росіянку Алевтіну Ібрагімову (326).
У другому раунді турніру в Анталії несподіваної поразки від угорки Амарісси Тот (264) зазнала перша сіяна українка Олександра Олійникова (70).