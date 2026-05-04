Калініна обіграла сіяну колумбійку й вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі

Українка Ангеліна Калініна (93) обіграла представницю Колумбії Камілу Осоріо (83) і вийшла до фіналу кваліфікації турніру серії WTA 1000 у Римі.

Гра тривала 1 годину 48 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 7:5 на користь українки.

Поєдинок проти четвертої сіяної виявився непростим для Калініної. У першому сеті Ангеліна спочатку відпустила колумбійку на три гейми, але потім виграла шість поспіль.

У наступному сеті гра була ще більш щільною. Паритет зберігався до 10-го гейму, Вирішальним виявився 12-й гейм, в якому українка реалізувала перший матчпоінт.

Internazionali BNL D'Italia 2026 – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Кваліфікація, півфінал, 4 травня

Каміла Осоріо (Колумбія) – Ангеліна Калініна (Україна) 3:6, 5:7

У фіналі кваліфікації Калініна зустрінеться або з латвійкою Дар'єю Семенистою (112), або з американкою Кеті Волинець (104).

Раніше у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі вийшла Дар'я Снігур, яка за підсумком двох сетів перемогла італійку Саміру де Стефано.