Чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam стала суперницею Калініної у третьому колі в Мадриді
Наомі Осака
Експерша ракетка світу та чотириразова переможниця турнірів Grand Slam Наомі Осака (15) стала наступною суперницею українки Ангеліни Калініної (110) у третьому колі змагання серії WTA 1000 в Мадриді. Японка у другому раунді здолала колумбійку Камілу Осоріо (83).
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:5.
Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Друге коло, 23 квітня
Наомі Осака (Японія) – Каміла Осоріо (Колумбія) 6:2, 7:5
Калініна та Осака зустрічалися єдиний раз 11 років тому, тоді японка виявилася сильнішою.
Нагадаємо, що Ангеліна у Мадриді подолала кваліфікацію, в першому колі основи обіграла представницю Узбекистану Каміллу Рахімову (73), а у другому була сильнішою за чешку Марі Бузкову (24).