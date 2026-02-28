Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Калініна обіграла шосту сіяну і вийшла в фінал турніру WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 28 лютого 2026, 13:53
Калініна обіграла шосту сіяну і вийшла в фінал турніру WTA в Анталії
Ангеліна Калініна
WTA

Ангеліна Калініна (202) без проблем вийшла в фінал турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії, перемігши у півфіналі представницю Словенії Вероніку Ер'явець (108).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Півфінал, 28 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Вероніка Ер'явець (Словенія) 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Калініна зіграє проти переможниці поєдинку між Маяр Шериф (111, Єгипет) та Моюкою Учідзімою (104, Японія).

Ангеліна втретє вийшла у фінал турніру цієї категорії, обидва попередніх українка виграла (Лімож-2022, 2025). З наступного тижня вона повернеться у топ-200 світового рейтингу.

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Туреччині Ангеліна Калініна обіграла росіянку Алевтіну Ібрагімову (326), у другому раунді розгромила іншу українку, Катаріну Завацьку (317). У чвертьфіналі Калініна розібралася з грузинкою Єкатерине Горгодзе (170).

Ангеліна Калініна Анталія WTA 125

Ангеліна Калініна

Калініна впевнено вийшла у півфінал турніру WTA в Анталії
Калініна обіграла іншу українку й вийшла у чвертьфінал турніру в Анталії
Олійникова та Калініна обіграли росіянок на турнірі WTA в Анталії
Калініна без шансів програла в другому колі турніру WTA в Португалії
Калініна вийшла у друге коло турніру WTA в Португалії

Останні новини