Калініна обіграла шосту сіяну і вийшла в фінал турніру WTA в Анталії

Ангеліна Калініна (202) без проблем вийшла в фінал турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії, перемігши у півфіналі представницю Словенії Вероніку Ер'явець (108).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Півфінал, 28 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Вероніка Ер'явець (Словенія) 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Калініна зіграє проти переможниці поєдинку між Маяр Шериф (111, Єгипет) та Моюкою Учідзімою (104, Японія).

Ангеліна втретє вийшла у фінал турніру цієї категорії, обидва попередніх українка виграла (Лімож-2022, 2025). З наступного тижня вона повернеться у топ-200 світового рейтингу.

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Туреччині Ангеліна Калініна обіграла росіянку Алевтіну Ібрагімову (326), у другому раунді розгромила іншу українку, Катаріну Завацьку (317). У чвертьфіналі Калініна розібралася з грузинкою Єкатерине Горгодзе (170).