Анісімова – про титул у Пекіні: Цього тижня я відчувала багато впевненості

Американська тенісистка Аманді Анісімова поділилася емоціями від здобуття титулу на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні.

Слова спортсменки наводить офіційний сайт WTA-туру.

" Це були неймовірні два тижні. Я дуже схвильована, дуже щаслива, що завоювала титул тут. Це справді щось особливе. З нетерпінням чекаю на повернення наступного року. Це місце тепер має для мене особливе значення", – не приховувала задоволення чемпіонка.

Анісімова порівняла свою перемогу на турнірі аналогічної категорії в Досі у лютому та в Пекіні.

"У Досі я була тільки зі своїм тенісним тренером, без усієї команди, тож це було трохи інакше і зовсім несподівано. Дуже особливий тиждень. А зараз я щаслива, що могла розділити цей момент з усією командою. Це чудово. Цього тижня я відчувала багато впевненості, адже сезон у мене вдалий. У Досі це була перша велика перемога року. Тож ці турніри різні, але обидва важливі".

Аманда відчуває, що знаходиться на вірному шляху у своїй кар'єрі.

" Відчуваю, що граю на повну, роблю все правильно, багато працюю. Раніше, кілька років тому, я не відчувала, що реалізовую свій потенціал. Я справді багато працювала, щоб опинитися на нинішньому рівні", – підсумувала тенісистка.

Нагадаємо, що на сайті Чемпіон ви можете ознайомитися з оглядом головних подій турніру в Пекіні.