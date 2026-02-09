Чинна чемпіонка не дограла матч проти експершої ракетки світу на старті турніру в Досі

Американська тенісистка Аманда Анісімова (4) не зуміла завершити матч проти експершої ракетки світу Кароліни Плішкової (414, Чехія) у другому колі турніру серії WTA 1000 у катарській Досі.

За рахунку 7:5, 6:7(3), 1:4 американка ухвалила рішення припинити боротьбу. Анісімова є чинною чемпіонкою змагань у Досі, на цьогорічній першості вона стартувала з другого раунду через високий номер посіву.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 9 лютого

Кароліна Плішкова (Чехія) – Аманда Анісімова (США) 5:7, 7:6(3), 4:1, відмова Анісімової

Тенісистки зустрічалися всьоме, шість перемог на рахунку чешки. У наступному колі змагань Плішкова зіграє проти переможниці матчу між ще двома представницями Чехії, Терезою Валентовою (48) та Кароліною Муховою (19).

Кароліна повернулася до тенісу в кінці 2025-го після року відсутності через травму та операцію на лівому гомілкостопі. У 2017 році Плішкова 8 тижнів знаходилася на вершині рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у друге коло турніру в Досі вийшла Даяна Ястремська (42), наступною суперницею якої буде перша ракетка України Еліна Світоліна (9).