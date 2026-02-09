Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Чинна чемпіонка не дограла матч проти експершої ракетки світу на старті турніру в Досі

Станіслав Матусевич — 9 лютого 2026, 20:39
Чинна чемпіонка не дограла матч проти експершої ракетки світу на старті турніру в Досі
Аманда Анісімова
Instagram

Американська тенісистка Аманда Анісімова (4) не зуміла завершити матч проти експершої ракетки світу Кароліни Плішкової (414, Чехія) у другому колі турніру серії WTA 1000 у катарській Досі.

За рахунку 7:5, 6:7(3), 1:4 американка ухвалила рішення припинити боротьбу. Анісімова є чинною чемпіонкою змагань у Досі, на цьогорічній першості вона стартувала з другого раунду через високий номер посіву.

Qatar TotalEnergies Open WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Друге коло, 9 лютого

Кароліна Плішкова (Чехія) – Аманда Анісімова (США) 5:7, 7:6(3), 4:1, відмова Анісімової

Тенісистки зустрічалися всьоме, шість перемог на рахунку чешки. У наступному колі змагань Плішкова зіграє проти переможниці матчу між ще двома представницями Чехії, Терезою Валентовою (48) та Кароліною Муховою (19).

Кароліна повернулася до тенісу в кінці 2025-го після року відсутності через травму та операцію на лівому гомілкостопі. У 2017 році Плішкова 8 тижнів знаходилася на вершині рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у друге коло турніру в Досі вийшла Даяна Ястремська (42), наступною суперницею якої буде перша ракетка України Еліна Світоліна (9).

Доха Аманда Анісімова Кароліна Плішкова

Аманда Анісімова

Всі надії на Світоліну: прев’ю турніру серії WTA 1000 у Досі
Костюк – про перемогу над Анісімовою: Думаю, тактично я зіграла дуже грамотно
Перемога над третьою ракеткою світу: огляд матчу Костюк – Анісімова у Брісбені
Костюк сенсаційно обіграла третю ракетку світу і вийшла до чвертьфіналу в Брісбені
Виставкові матчі у Маямі: Алькарас та Анісімова здобули перемоги

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік