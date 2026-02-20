Визначилася перша фіналістка турніру в Дубаї, яка може зустрітися зі Світоліною

Джессіка Пегула (5) стала переможницею "американського" півфіналу на турнірі серії WTA 1000 в Дубаї, обігравши свою співвітчизницю Аманду Анісімову (6).

Гра тривала 2 години 3 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 6:4, 6:3.

Зазначимо, що у другій партії Пегулі вдалося відігратися з рахунку 1:3.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Півфінал, 20 лютого

Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США) 1:6, 6:4, 6:3

Тенісистки зустрічалися вп'яте, Пегула перемогла у всіх поєдинках. У фінальному матчі турніру в Дубаї Джессіка зіграє проти сильнішої в матчі між Еліною Світоліною (10, Україна) та Коко Гофф (4, США), який стартує о 18:15.

Нагадаємо, що чинна чемпіонка турніру в Дубаї, росіянка Мірра Андрєєва (7) поступилася у чвертьфіналі цьогорічного змагання Аманді Анісімовій.