Світоліна зіграє у чвертьфіналі Вімблдона-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє за місце у півфіналі Вімблдонського турніру проти четвертої ракетки світу Єлєни Рибакіної.

Матч відбудеться на центральному корті Лондона, орієнтовний початок — о 15:30 за київським часом. Для українки це одинадцята гра у чвертьфіналі турніру Grand Slam і третій раз на Вімблдоні.

Світоліна та Рибакіна грали між собою 4 рази. У протистоянні — рівновага. Останній матч залишився за суперницею українки — в 1/8 фіналу цьогорічного Ролан Гаррос, 29-річна одеситка не змогла нав'язати боротьбу молодшій на 4 роки представниці Казахстану.

Але на окрему увагу заслуговує передостання очна зустріч тенісисток. На Олімпійських іграх у Токіо Світоліна в матчі за бронзову медаль здолала саме Рибакіну. Причому Еліна була на межі поразки.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Чвертьфінал, 10 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Єлєна Рибакіна (Казахстан)

Напередодні Світоліна перемогла китаянку Ван Сіньюй. Після гри Еліна написала, що попри впевнену перемогу, це був ментально один із найскладніших матчів у її житті: "Білий Вімблдон став для мене чорним".