Світоліна зіграє у чвертьфіналі Вімблдона-2024
Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє за місце у півфіналі Вімблдонського турніру проти четвертої ракетки світу Єлєни Рибакіної.
Матч відбудеться на центральному корті Лондона, орієнтовний початок — о 15:30 за київським часом. Для українки це одинадцята гра у чвертьфіналі турніру Grand Slam і третій раз на Вімблдоні.
Світоліна та Рибакіна грали між собою 4 рази. У протистоянні — рівновага. Останній матч залишився за суперницею українки — в 1/8 фіналу цьогорічного Ролан Гаррос, 29-річна одеситка не змогла нав'язати боротьбу молодшій на 4 роки представниці Казахстану.
Але на окрему увагу заслуговує передостання очна зустріч тенісисток. На Олімпійських іграх у Токіо Світоліна в матчі за бронзову медаль здолала саме Рибакіну. Причому Еліна була на межі поразки.
Напередодні Світоліна перемогла китаянку Ван Сіньюй. Після гри Еліна написала, що попри впевнену перемогу, це був ментально один із найскладніших матчів у її житті: "Білий Вімблдон став для мене чорним".