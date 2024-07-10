Еліна Світоліна — Єлєна Рибакіна: онлайн-трансляція матчу

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє за місце у півфіналі Вімблдонського турніру проти четвертої ракетки світу Єлєни Рибакіної.

Поєдинок відбудеться на центральному корті Лондона, орієнтовний початок — о 15:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Для українки це одинадцята гра у чвертьфіналі турніру Grand Slam і третій раз на Вімблдоні.

Напередодні Світоліна в 1/8 фіналу перемогла китаянку Ван Сіньюй.