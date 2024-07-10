Еліна Світоліна — Єлєна Рибакіна: онлайн-трансляція матчу
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Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє за місце у півфіналі Вімблдонського турніру проти четвертої ракетки світу Єлєни Рибакіної.
Поєдинок відбудеться на центральному корті Лондона, орієнтовний початок — о 15:30 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
Для українки це одинадцята гра у чвертьфіналі турніру Grand Slam і третій раз на Вімблдоні.
Напередодні Світоліна в 1/8 фіналу перемогла китаянку Ван Сіньюй.