Світоліна декласувала китаянку в четвертому колі Вімблдона та не стримала сліз
Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не залишила шансів китаянці Ван Сіньюй (42) у четвертому колі Вімблдона-2024.
Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.
Світоліна, яка вийшла на гру із чорною, траурною стрічкою, декласувала суперницю. Перший сет українка провела на одному диханні, не залишивши навіть натяку на шанси для суперниці.
Особливої уваги заслуговує якість подачі одеситки – 81% влучання першої, 82% – виграних м’ячів. У другому сеті Світоліна зробила брейк у 4 геймі, а далі не менш упевнено довела справу до перемоги.
Під час післяматчевого інтерв’ю Еліна не змогла стримати сліз, говорячи про жахливі російські теракти в Києві та інших містах України.
"Сьогодні дуже складний день для українського народу... Було нелегко зосередитися на матчі. З самого ранку було важко читати новини, але я рада, що змогла зіграти сьогодні та здобула перемогу".
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
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Четверте коло, 8 липня