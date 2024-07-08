Світоліна декласувала китаянку в четвертому колі Вімблдона та не стримала сліз

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не залишила шансів китаянці Ван Сіньюй (42) у четвертому колі Вімблдона-2024.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Світоліна, яка вийшла на гру із чорною, траурною стрічкою, декласувала суперницю. Перший сет українка провела на одному диханні, не залишивши навіть натяку на шанси для суперниці.

Особливої уваги заслуговує якість подачі одеситки – 81% влучання першої, 82% – виграних м’ячів. У другому сеті Світоліна зробила брейк у 4 геймі, а далі не менш упевнено довела справу до перемоги.

Superb Svitolina 😍



No.21 seed @ElinaSvitolina powers her way into a third #Wimbledon quarter-final easing past Xinyu Wang 6-2, 6-1 👏 pic.twitter.com/ADQUgZvFg1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

Під час післяматчевого інтерв’ю Еліна не змогла стримати сліз, говорячи про жахливі російські теракти в Києві та інших містах України.

"Сьогодні дуже складний день для українського народу... Було нелегко зосередитися на матчі. З самого ранку було важко читати новини, але я рада, що змогла зіграти сьогодні та здобула перемогу".

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Четверте коло, 8 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Ван Сіньюй (Китай) 6:2, 6:1





У чвертьфіналі Еліна зіграє проти представниці Казахстану російського походження Олени Рибакіної. Цікаво, що саме від неї Світоліна вилетіла з 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2024. Матч відбудеться післязавтра, 10 липня.





Найуспішніша українська тенісистка в історії другий рік поспіль пробилася до чвертьфіналу Вімблдона. Минулого року на цій стадії вона перемогла перша ракетку світу Ігу Швьонтек, але в півфіналі зазнала поразки від майбутньої переможниці Маркети Вондроушової.