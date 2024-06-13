Надаль розповів, чи візьме участь у Вімблдоні

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль пропустить цьогорічний розіграш Вімблдона для того, щоб краще підготуватися до Олімпаіди-2024 у Парижі.

Про це 22-разовий володар титулів Grand Slam написав у інстаграмі.

"Під час моєї післяматчевої пресконференції на Ролан Гаррос мене запитали про мій літній календар, і з того часу я тренуюся на ґрунті. Вчора було оголошено, що я буду грати на літній Олімпіаді в Парижі, моїй останній Олімпіаді. З цією метою ми вважаємо, що найкраще для мого тіла — це не міняти покриття і продовжувати грати на ґрунті до того часу. Саме з цієї причини я пропущу цього року Вімблдон. Я засмучений, що не зможу цього року пережити чудову атмосферу цієї дивовижної події, яка завжди буде в моєму серці, і бути з усіма британськими фанатами, які завжди надавали мені велику підтримку. Я буду сумувати за вами всіма. Щоб підготуватися до Олімпійських ігор, я зіграю на турнірі у шведському Бастаді. Турнір, у якому я брав участь раніше у своїй кар’єрі, і де я чудово провів час як на корті, так і поза ним", — сказав Надаль.

Раніше з'являлась інформація, що Рафа візьме участь як в одиничному олімпійському турнірі, так і в парному розряді разом з другою ракеткою світу Карлосом Алькарасом.

Нагадаємо, Алькарас виграв Ролан Гаррос-2024. У фіналі 21-річний іспанець виявився сильнішим за Александра Звєрєва, який у першому колі вибив Надаля.