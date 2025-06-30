Кумедний епізод на Вімблдоні: Світоліна отримала очко завдяки випадковому влучанню в суперницю

Еліна Світоліна не тільки успішно стартувала на Вімблдоні 2025, а й стала героїнею одного з найнезвичніших моментів першого ігрового дня.

У матчі першого кола українська тенісистка обіграла угорку Анну Бондар із рахунком 6:3, 6:1, витративши на це всього 63 хвилини.

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Та ще до того, як рахунок набув одностороннього характеру, публіка на корті №18 стала свідком рідкісного та веселого епізоду. Вже у першому геймі, за рахунку 40:0 на користь українки, Світоліна вийшла до сітки і вирішила завершити розіграш потужним смешем.

Утім, удар виявився неточним і м’яч летів за межі корту, аж поки не потрапив у ногу Бондар, яка стояла далеко за задньою лінією. За правилами, оскільки м’яч торкнувся гравця, очко присуджується суперниці – тож гейм автоматично виграла Еліна.

Нагадаємо, у наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Варварою Грачовою та Александрою Саснович.

Зазначимо, що Еліна встановила рекорд на турнірах Grand Slam, який неможливо перевершити.

На "Чемпіоні" також доступний короткий екскурс до Вімблдону – головного тенісного турніру у світі.