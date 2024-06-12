Швьонтек пропустить початок трав'яного сезону після тріумфу на Ролан Гаррос

Першка ракетка світу Іга Швьонтек знялась з першого трав'яного турніру сезону WTA у Берліні.

Слова польської тенісистки цитують організатори змагання.

"Через загальну фізичну та психічну втому після інтенсивних 9 тижнів, на жаль, мені доведеться знятися з турніру в Берліні, щоб відпочити та відновитися", — сказала Швьонтек.

Турнір у столиці Німеччини розпочнеться 15 червня. Зазначимо, що головне змагання трав'яного сезону, Вімблдон, стартує 1 липня.

Нагадаємо, Швьонтек здобула трофей цьогорічного Ролан Гаррос. Іга втретє поспіль здобула перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції після звитяг у 2022 та 2023 роках.