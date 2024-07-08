Світоліна: Білий Вімблдон став для мене сьогодні чорним

Матч проти китаянки Ван Сіньюй в 1/8 Вімблдону-2024 став для Еліни Світоліної (21) одним із найскладніших у ментальному плані.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Ментально один із найскладніших матчів у житті. Бо білий Вімблдон став для мене сьогодні чорним. Всі думки із Україною й українцями. Дякую всім за підтримку. Прошу долучитися до збору United24 на дитячу лікарню онкохворих дітей Охматдит, яка сьогодні була зруйнована російськими ракетами", — написала Світоліна.

Еліна вийшла на сьогоднішній поєдинок із чорною стрічкою — на знак скорботи про загиблих внаслідок масованого російського обстрілу 8 липня. Попри складний психологічний стан, українка дуже впевнено переграла суперницю, віддавши їй лише три гейми.

Під час традиційного інтерв’ю Світоліна не змогла стримати сліз, а глядачі підтримали її бурхливими оваціями.