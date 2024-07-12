Алькарас у майже тригодинному матчі здолав Медведєва на шляху у фінал Вімблдона
Іспанець Карлос Алькарас (3) обіграв нейтрального спортсмена з російським паспортом Данила Медведєва (5) у півфіналі Вімблдону-2024.
Матч тривав 2 години 59 хвилин та завершився з рахунком 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4
Алькарас 6 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 6 з 15 брейк-пойнтів.
Для Карлоса це буде другий поспіль фінал. Торік у півфіналі він також обіграв Медведєва, а у фіналі здолав Новака Джоковича.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
1/2 фіналу, 12 липня
Карлос Алькарас (Іспанія) — Данило Медведєв (-) 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4
У фіналі 21-річний іспанець зіграє проти переможця матчу Лоренцо Музетті (Італія) — Новак Джокович (Сербія).