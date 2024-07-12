Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Алькарас у майже тригодинному матчі здолав Медведєва на шляху у фінал Вімблдона

Олександр Булава — 12 липня, 18:39
Алькарас у майже тригодинному матчі здолав Медведєва на шляху у фінал Вімблдона

Іспанець Карлос Алькарас (3) обіграв нейтрального спортсмена з російським паспортом Данила Медведєва (5) у півфіналі Вімблдону-2024.

Матч тривав 2 години 59 хвилин та завершився з рахунком 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4

Алькарас 6 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 6 з 15 брейк-пойнтів.

Для Карлоса це буде другий поспіль фінал. Торік у півфіналі він також обіграв Медведєва, а у фіналі здолав Новака Джоковича.

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
1/2 фіналу, 12 липня

Карлос Алькарас (Іспанія) — Данило Медведєв (-) 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4

У фіналі 21-річний іспанець зіграє проти переможця матчу Лоренцо Музетті (Італія) — Новак Джокович (Сербія).

Вімбдлдон Данило Медведєв Карлос Алькарас Вімблдон-2024 Вімблдонський тенісний турнір

Вімбдлдон

Світоліна зіграє у чвертьфіналі Вімблдона-2024
Надаль розповів, чи візьме участь у Вімблдоні
Швьонтек пропустить початок трав'яного сезону після тріумфу на Ролан Гаррос
Кіченок поступилась на старті парного Вімблдона
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль

Останні новини