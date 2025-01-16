Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Australian Open
Еліна Світоліна
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Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) дізналась ім'я суперниці у третьому колі Australian Open-2025.
Нею стала представниця Італії Жасмін Паоліні (4).
У 1/32 фіналу спортсменка впевнено здолала Ренату Сарасуа з рахунком 2:0 (6:2, 6:3).
Зазначимо, що раніше тенісистки не зустрічались між собою.
Поєдинок між Світоліною та Паоліні відбудеться у суботу, 18 січня.
Нагадаємо, сьогодні Еліна здобула перемогу над тенісисткою зі США, вийшовши до 1/16 фіналу змагання.
Ця перемога стала сотою для спортсменки в межах турнірів Grand Slam.
Раніше у третє коло Australian Open-2025 пробилась Даяна Ястремська.