Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) дізналась ім'я суперниці у третьому колі Australian Open-2025.

Нею стала представниця Італії Жасмін Паоліні (4).

У 1/32 фіналу спортсменка впевнено здолала Ренату Сарасуа з рахунком 2:0 (6:2, 6:3).

Зазначимо, що раніше тенісистки не зустрічались між собою.

Поєдинок між Світоліною та Паоліні відбудеться у суботу, 18 січня.

Нагадаємо, сьогодні Еліна здобула перемогу над тенісисткою зі США, вийшовши до 1/16 фіналу змагання.

Ця перемога стала сотою для спортсменки в межах турнірів Grand Slam.

Раніше у третє коло Australian Open-2025 пробилась Даяна Ястремська.