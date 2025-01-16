Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Australian Open

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 14:56
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Australian Open
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) дізналась ім'я суперниці у третьому колі Australian Open-2025.

Нею стала представниця Італії Жасмін Паоліні (4).

У 1/32 фіналу спортсменка впевнено здолала Ренату Сарасуа з рахунком 2:0 (6:2, 6:3).

Зазначимо, що раніше тенісистки не зустрічались між собою.

Поєдинок між Світоліною та Паоліні відбудеться у суботу, 18 січня.

Нагадаємо, сьогодні Еліна здобула перемогу над тенісисткою зі США, вийшовши до 1/16 фіналу змагання.

Ця перемога стала сотою для спортсменки в межах турнірів Grand Slam.

Раніше у третє коло Australian Open-2025 пробилась Даяна Ястремська.

Еліна Світоліна Жасмін Паоліні Australian Open-2025

Жасмін Паоліні

Паоліні встановила унікальне досягнення для італійського жіночого тенісу
Чжен Ціньвень вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Сабалєнка обіграла Паоліні та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA
Кіченок і Остапенко зіграють проти Сє Шувей і Мертенс: розклад матчів Підсумкового турніру WTA
Паоліні здолала Рибакіну на Підсумковому турнірі WTA

Останні новини