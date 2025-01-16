Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Вистачило 52 хвилини: Ястремська без проблем здолала Ковінич у другому раунді Australian Open-2025

Руслан Травкін — 16 січня 2025, 03:08
Вистачило 52 хвилини: Ястремська без проблем здолала Ковінич у другому раунді Australian Open-2025
Даяна Ястремська
Getty images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) не мала проблем із представницею Чорногорії Данкою Ковінич (1289) у другому колі Australian Open 2025.

Даяна здобула впевнену перемогу в двох сетах з рахунком 6:0, 6:1.

Ястремська оформила перемогу в першому сеті всього за 20 хвилин. Другий сет розпочався з того, що Даяна також забрала подачу суперниці, але після цього 30-річна чорногорка віднайшла силу взяти один гейм. Проте потім віддала всі інші. 

Матч тривав 52 хвилин. Українка тричі подала на виліт, реалізувала 6 із 7 брейкпойнтів. У пасиві Даяни 1 подвійна помилка.

Данка подала 2 ейси, мала 1 брейкпойнт, але не реалізувала його. Ковінич також допустила 1 подвійну помилку.

Зазначимо, що це була перша очна зустріч між тенісистками.

Australian Open-2025
Мельбурн,Австралія, хард
1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Даяна Ястремська (Україна) – Данка Ковінич (Чорногорія) 6:0, 6:1

Ковінич у середині 2016 року посідала №67 рейтингу WTA, що було її рекордною позицією за кар'єру.  Минулий сезон вона практично не грала через травму спини, але це не завадило Ковінич у першому колі AO-2025 вибити Лулу Сан (Нова Зеландія), яка минулого року дійшла до 1/4 фіналу Вімблдона.

Нагадаємо, Ястремська у першому раунді здолала єгиптянку Маяр Шериф.

Сьогодні свій матч проведе і Еліна Світоліна. Суперницею другої ракетки України буде Керолайн Доулхайд (83, США). Крім Світоліної та Ястремської боротьбу продовжує й перша ракетка України Марта Костюк, яка пробилися в третє коло. Там її суперницею стане ексдруга ракетка світу, іспанка Паола Бадоса. Матч заплановано на 17 січня.

Australian Open великий теніс результати теніс Даяна Ястремська Australian Open-2025

Australian Open

Костюк здобула блискучу перемогу над Німаєр: відеоогляд матчу Australian Open
Світоліна та Ястремська зіграють матчі другого кола Australian Open-2025: відомий час
Костюк дуже швидко впоралася з Німаєр у другому колі Australian Open-2025
Джокович побив рекорд Федерера за кількістю проведених матчів на турнірах серії Grand Slam
Людмила Кіченок зіграє в міксті на Australian Open

Останні новини