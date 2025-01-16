Вистачило 52 хвилини: Ястремська без проблем здолала Ковінич у другому раунді Australian Open-2025

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) не мала проблем із представницею Чорногорії Данкою Ковінич (1289) у другому колі Australian Open 2025.

Даяна здобула впевнену перемогу в двох сетах з рахунком 6:0, 6:1.

Ястремська оформила перемогу в першому сеті всього за 20 хвилин. Другий сет розпочався з того, що Даяна також забрала подачу суперниці, але після цього 30-річна чорногорка віднайшла силу взяти один гейм. Проте потім віддала всі інші.

Матч тривав 52 хвилин. Українка тричі подала на виліт, реалізувала 6 із 7 брейкпойнтів. У пасиві Даяни 1 подвійна помилка.

Данка подала 2 ейси, мала 1 брейкпойнт, але не реалізувала його. Ковінич також допустила 1 подвійну помилку.

Зазначимо, що це була перша очна зустріч між тенісистками.

Australian Open-2025

Мельбурн,Австралія, хард

1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Даяна Ястремська (Україна) – Данка Ковінич (Чорногорія) 6:0, 6:1

Ковінич у середині 2016 року посідала №67 рейтингу WTA, що було її рекордною позицією за кар'єру. Минулий сезон вона практично не грала через травму спини, але це не завадило Ковінич у першому колі AO-2025 вибити Лулу Сан (Нова Зеландія), яка минулого року дійшла до 1/4 фіналу Вімблдона.

Нагадаємо, Ястремська у першому раунді здолала єгиптянку Маяр Шериф.

Сьогодні свій матч проведе і Еліна Світоліна. Суперницею другої ракетки України буде Керолайн Доулхайд (83, США). Крім Світоліної та Ястремської боротьбу продовжує й перша ракетка України Марта Костюк, яка пробилися в третє коло. Там її суперницею стане ексдруга ракетка світу, іспанка Паола Бадоса. Матч заплановано на 17 січня.