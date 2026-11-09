Відбулися перші матчі парного розряду жіночого Підсумкового турніру

У матчах першого туру парного розряду Підсумкового турніру WTA Finals у Групі 2 перемоги здобули італійський дует Сара Еррані/Жасмін Паоліні, а також іспанка Крістіна Букша разом із американкою Ніколь Меліхар-Мартінес.

Італійки на супертай-брейку здолали другу за рейтингом пару Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) з рахунком 4:6, 6:1, 10-8.

Букша та Меліхар-Мартінес не залишили шансів австралійці Еллен Перес та нідерландці Демі Схюрс – 6:0, 6:4.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

1 тур Групи 2 парного розряду, 9 листопада

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) 4:6, 6:1, 10-8

Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) – Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:0, 6:4.

10 листопада свої стартові матчі проведуть парниці з групи 1. На корт зокрема вийдуть лідерки світового рейтингу канадійка Габріела Дабровскі та бразилійка Луїза Стефані, які зіграють проти чинної чемпіонки Підсумкового турніру Елізе Мертенс із Бельгії та її нової напарниці, китаянки Чжан Шуай.

Нагадаємо, напередодні перший тур відбувся у Групі 1 в одиночному розряді WTA Finals. Українка Марта Костюк зазнала поразки від чешки Лінди Носкової.