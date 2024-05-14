Світоліна, маючи три матч-боли, програла Соболенко в 1/8 фіналу турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) поступилась другій ракетці світу Аріні Соболенко в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Українка виграла перший сет, зробивши два брейки проти одного у суперниці.

У другому сеті у Світоліної геть розладилась перша подача – лише 33 відсотки, при нульовій ефективності. Як наслідок, білоруска впевнено взяла партію, але ще під час 7-го гейму Соболенко попросила медичний тайм-аут. Рухи тенісистки стали помітно закутими, особливо під час подачі.

Третю партію українська тенісистка розпочала з брейку, який потім захистила на власній подачі, але потім віддала 4 гейми поспіль. Попри пошкодження в білоруски, Еліна відверто не витримувала темпу та потужності другої ракетки світу. Однак у 10 геймі, коли білоруска подавала на матч, Світоліна все ж взяла подачу суперниці та зрівняла рахунок. В 12-му геймі українка мала 2 матч-пойнти, які реалізувати не змогла. Матч перейшов у тай-брейк, в якому українка боролася до останнього, проте все ж таки поступилась суперниці.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

1/8 фіналу, 14 травня

Еліна Світоліна (Україна) — Аріна Соболенко (-) 6:4, 1:6, 6:7(7)

Додамо, що перша ракетка України вчетверте зіграла з нейтральною білоруською спортсменкою. Світоліна має лише одну перемогу в протистояннях з Соболенко. Минулий поєдинок відбувся в межах 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam — Ролан Гаррос, де українка зазнала поразки у двох сетах (6:4, 6:4).

Зазначимо, що в попередньому матчі на турнірі в Римі Світоліна обіграла росіянку Анну Калінську, а Соболенко виявилася сильнішою за іншу українську тенісистку Даяну Ястремську.

Раніше змагання у столиці Італії покинули Марта Костюк та Леся Цуренко.



