Чемпіонська аура: як Світоліна і Стаховський вчили дітей та ветеранів грати у теніс

У суботу, 5 квітня, спортивно-розважальний комплекс LEOLAND перетворився на справжню тенісну арену мрій. Саме тут відбувся унікальний майстерклас у межах оновленого формату програми Svitolina Foundation, який зібрав юних спортсменів віком від 6 до 16 років.

Головними героями події стали зірки українського тенісу – Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, які не просто провели тренування на корті, а й поділилися життєвими уроками, натхненням і власною історією боротьби – як на спортивному фронті, так і за межами корту.

Цей захід став черговим кроком у великій місії – розвитку молоді через спорт, підтримки регіонального тенісу й формування нового покоління українських лідерів.

Усі найцікавіші емоції та моменти з корту й поза ним – очима кореспондента "Чемпіона".

Перед Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським стояла неймовірна задача – поспілкуватися та провести майстерклас більш ніж зі 160 дітьми, які прагнуть уваги, підтримки та знань. І зіркові тенісисти впоралися зі своєю задачею.

Неможливо передати словами те, із яким захопленнях перша ракетка України слухала усе, що кажуть їй дітки. Особисто я став свідком того, як маленька дівчинка підбігла раптом до Еліни, щоб просто показати свій браслет. Тенісистка щиро посміхнулася і роздивилася аксесуар.

Не слід забувати і про Сергія Стаховського, який став прикладом взірцевого викладача. Екстенісист показував дітям рухи із ракетками, як саме треба приймати подачі, відбивати м'яч і нікому не відмовляв у пораді, мотивуючи викладатися на корті на всі 100 відсотків.

Також на майстерклас завітали і поранені українські військовослужбовці, які зараз перебувають на реабілітації у центрі "Незламні". Еліна та Сергій не тільки встигли поспілкуватися з кожним із них, але й запросили на корт. Тенісисти асистували нашим героям, щоб тим було легше поринути у новий для себе вид спорту.

Пізніше Світоліна та Стаховський приділили трохи уваги пресі, проте найцікавіша частина почалася, коли тенісисти відповідали на питання дітей.

Перша ракетка України відповіла на запитання про те, які матчі були найскладнішими в її кар’єрі. Якщо коротко: усі вони відбулися на Олімпійських іграх.

Еліна не побоялася розкрити іншу частину своєї професії, а саме ментальні труднощі, з якими стикається у житті. Світоліна дала кілька порад починаючим тенісистам.

" Я повертаю себе на те, що мені потрібно прямо зараз. Якщо є хвилювання перед подачею, то концентруюсь на тому, куди його спрямувати. Якщо думати лише про те, що "я хвилююсь, я хвилююсь", то це не допоможе".

Діти не забули і про Сергія Стаховського, задавши йому доволі особисте питання про рішення взяти до рук зброю у лютому 2022 року. Одразу після відповіді LEOLAND вибухнув оплесками малечі, їхній батьків та преси.

"Це було важке рішення. Величезна кількість людей розуміла, що не зробити цього – не варіант. Було страшно, не буду брехати, що я герой. Але якщо я цього б не зробив, то не зміг би жити й дивитись в очі своїм дітям".

Нагадаємо, у 2022 році Сергій оголосив про завершення кар'єри і приїхав до Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, вступивши до лав територіальної оборони. Згодом український спортсмен став бійцем ЦСО "А" СБУ.

Далі маленьким тенісистам закортіло дізнатися, що для Еліни Світоліної значить бути українкою та представляти свою країну на міжнародній арені.

" Для мене дуже важливо показувати свою позицію світові, тому що ми бачимо дуже різні підходи до війни, яка відбувається в Україні. Я представляю свою країну, намагаюся віддавати всі сили, боротися за перемоги, щоб люди їх святкували, щоб ми бачили, як піднімається наш прапор, і лунав український гімн".

Фінальним питанням від дітей стала цікавість до особистої мотивації першої ракетки України.

"Мотивацією для мене є йти далі, тренуватися, ставати кращою, вигравати більше турнірів, можливо, стати першою ракеткою світу. Важливими також є зустрічі з дітьми, з українцями. Адже, коли я потім їду грати закордон, в мене є можливість там розповідати історії та емоції, що в нас реально відбувається – це моя головна мотивація".

Пізніше маленьких спортсменів закликали сфотографуватися зі Світоліною та Стаховським. Діти, не дивлячись на доволі суворий контроль організаторів, взяли тенісні м'ячики, що лежали на корті, і хутко побігли отримувати автографи. Це були не єдині "подарунки" для малечі, адже всі учасники майстеркласу також отримали презенти від технічного спонсору, пішовши додому з неймовірними враженнями від цього дня.

Богдан Войченко, "Чемпіон"