Світоліна – про матч проти Калініної: Це чудово для українського тенісу

Еліна Світоліна (18) у флешінтерв'ю після матчу з Ангеліною Калініною (65) прокоментувала свою перемогу над співвітчизницею.

Слова першої ракетки України наводить портал Великий теніс України.

"Перший сет був непростим. Ангеліна наполегливо боролася, щоб повернутися в гру. Нам обом було важко. Я дуже рада, що змогла зробити брейк за рахунку 4:4 і потім подати на сет. Це дало заряд енергії й я дуже добре відіграла в другій партії. Я задоволена своїм виступом у другому колі.

Ангеліну я знаю дуже давно. Пам'ятаю, як я була в її рідному місті, коли нам було років 7-8. Вона тільки починала свої кроки, свою кар'єру в тенісі, тому що вона на кілька років молодша за мене. Звичайно, для України це дуже багато значить, коли є такі сильні тенісистки і вони змагаються на турнірах у всьому світі на такому високому рівні. Це чудово для українського тенісу", – зазначила Світоліна.