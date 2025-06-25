Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала лауреаткою нагороди "Heart Award". Вона вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг протягом року.

Про подію повідомляє офіційний сайт турніру.

Світоліна отримала 33% голосів уболівальників і випередила Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Велика Британія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Єну Шибахару (Японія, 7%). Еліна вперше отримала цю нагороду. Раніше з українок її здобували Катерина Бондаренко (2016 р.) та Ангеліна Калініна (2023 р.).

Світоліна у квітні здобула перемоги у двох іграх проти суперниць із Польщі та Швейцарії, чим допомогла збірній України вперше в історії вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

Грошовий приз у розмірі трьох тисяч доларів Світоліна вирішила передати у свій фонд Svitolina Foundation, який підтримує українських молодих тенісистів.

🫶 Kateryna Bondarenko (2016 Europe/Africa Group I)

🫶 Anhelina Kalinina (2023 Play-offs)

🫶 @ElinaSvitolina (2025 Qualifiers)



The third Ukrainian woman to win a #BJKCup Heart Award since its inception in 2009 💙💛 pic.twitter.com/Kx1OOMeD6c — Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 24, 2025

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вдало стартувала на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, перемігши у першому колі бельгійку Елізе Мертенс.