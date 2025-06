Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг

🫶 Kateryna Bondarenko (2016 Europe/Africa Group I)

🫶 Anhelina Kalinina (2023 Play-offs)

🫶 @ElinaSvitolina (2025 Qualifiers)



The third Ukrainian woman to win a #BJKCup Heart Award since its inception in 2009 💙💛 pic.twitter.com/Kx1OOMeD6c