Чергова конкурентка Світоліної залишила турнір у Мадриді на ранній стадії

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (9) зазнала несподіваної поразки у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді від американки Гейлі Баптист (32).

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 5:7, 3:6.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Третє коло, 25 квітня

Гейлі Баптист (США) – Жасмін Паоліні (Італія) 7:5, 6:3

Незважаючи на ранній виліт, Паоліні за тиждень випередить у рейтингу WTA українку Еліну Світоліну (7). Наша тенісистка не зуміла захистити 390 очок за минулорічний півфінал, програвши у другому колі в Мадриді угорці Анні Бондар (60) і 4 травня відкотиться мінімум на дев'яту позицію жіночого табелю про ранги.

Нагадаємо, що напередодні турнір у столиці Іспанії залишила інша конкурентка Світоліної, канадійка Вікторія Мбоко (10).